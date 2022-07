La CISL-FP Irpinia Sannio rinnova i vertici Con Antonacchio anche Severino e Calabrese a guidare la Federazione

a Segreteria Nazionale della CISL Funzione Pubblica, dopo il Consiglio Generale tenutosi il 7 luglio u.s. che ha votato all’unanimità la richiesta di reggenza, a seguito delle dimissioni di Antonio Santacroce, ha nominato, per la Federazione dei Lavoratori Pubblici e dei Servizi di Irpinia Sannio, Pietro Antonacchio, dirigente della Funzione Pubblica Campania, il quale ha confermato che, insieme a lui, alla guida della Federazione Territoriale CISL FP, ci saranno Chiara Severino e Mario Calabrese già Segretari Provinciali della struttura.

“Confermare alla guida della categoria Severino e Calabrese - dichiara Pietro Antonacchio - è un chiaro segnalo di continuità condivisa per rafforzare il ruolo di rappresentanza per tutti i lavoratori delle funzioni centrali e locali, sanità pubblica, privato accreditato e terzo settore. Sulla linea già tracciata dalla categoria ci sforzeremo di potenziare la nostra organizzazione favorendo la partecipazione di tutti i dirigenti e delegati alle strategie e alla elaborazione di linee guida di intervento, al fine di garantire maggiori tutele a salvaguardia dei diritti di tutti i lavoratori ma soprattutto a difesa dei servizi, partecipando attivamente a tutti i momenti di confronto negoziale , al fine di favorire percorsi condivisi per una riorganizzazione degli stessi, per un potenziamento degli organici e per adeguarli concretamente alle esigenze di tutti i cittadini, quest’ultimi portatori di interessi sempre più a rischio a causa di politiche non incentrate sui reali fabbisogni delle comunità di riferimento.”