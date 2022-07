Camera di Commercio Av-Bn, anche la Cisl si schiera con Piero Mastroberardino Il segretario Generale Fernando Vecchione conferma la sua posizione in vista del 19 luglio

Continua ad allargarsi il fronte a sostegno della candidatura del professore Piero Mastroberardino, imprenditore che guida una storica azienda vitivinicola campana, alla presidenza della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Nelle ultime ore c'è da registrare l'endorsement ufficiale del sindacato Cisl delle province di Avellino e Benevento. In una nota ufficiale si sottolinea che "in riferimento all’elezione del Presidente della Camera del Commercio IrpiniaSannio per il prossimo 19 luglio, la Cisl IrpiniaSannio rappresentata dal Segretario Generale Fernando Vecchione, conferma la sua posizione, mantenuta già negli incontri precedenti a sostegno del candidato Piero Mastroberardino".

Nessun dubbio, dunque, da parte del sindacato.

Resta da verificare la posizione di Confcommercio che alla fine potrebbe decidere di sostenere Mastroberardino per evitare ulteriori spaccature all'interno di un ente che in questa fase diventa strategico per il sostegno alle imprese.