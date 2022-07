Grave carenza di sangue, l'appello a donare del Movimento Disabili E' emergenza negli ospedali campani

Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania scende in campo attivamente anche sull’Emergenza Sangue negli ospedali della Campania oltre che al Moscati di Avellino.

Noi del Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili, scendiamo in campo in supporto e a sostegno delle associazioni operanti nel campo delle donazioni sangue tra cui la Fratres tra le più conosciute , venendo in supporto anche alle necessità dei Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale degli ospedali della Regione Campania, raccogliendo e condividendo la segnalazione della forte necessità di sangue invitando, chiedendo e sollecitando lanciando appello alla sensibilità dei cittadini e della popolazione oltre che dei nostri iscritti, simpatizzanti e sostenitori invitando tutti a recarsi negli ospedali per effettuare le donazioni volontarie quale gesto d’amore verso chi soffre e ha bisogno soprattutto in questo periodo dettato dal forte caldo.

Nel caso specifico dell’Ospedale Moscati è possibile ed è bene ricordarlo è possibile donare il sangue dal Lunedi al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30.