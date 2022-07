Avellino, vandali all'autostazione. Festa: "Imbecilli. Dove sono i genitori?" Nuovo caso di gioco pericoloso e violento: rompere le barriere spartitraffico dell'autostazione

Avellino nel mirino di giovanissimi vandali e spunta il nuovo video della vergogna. Dopo il caso delle corsie spartitraffico della metro leggera a via Colombo, rotte per gioco in alucni punti del percorso, ieri notte nel mirino dei vandali sono finiti gli spartitraffico dell'autostazione. "Ieri notte gli imbecilli hanno colpito ancora", dichiara indignatoil sindaco di Avellino, Gianluca Festa, dopo che alcuni ragazzi hanno danneggiato le barriere spartitraffico dell'autostazione con un gioco pericoloso. Lanci, calci, grida per mettere in scena una sorta di partita di bowling. Questo viene ripreso e rilanciato dal sindaco Festa in un video sui social. "È giusto chiedere controlli alle forze dell'ordine, ma qui occorre il contributo indispensabile dei genitori. E la movida non c'entra", conclude. Insomma, un nuovo caso di vandalismo, che vede in azione gruppi di ragazzini che si divertono a distruggere oggetti, beni comuni, strumenti necessari per la pubblica sicurezza e viabilità. La municipale ha già acquisito i video della sorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.