La meravigliosa storia d'amore di Elena e Vincenza: ci siamo scelte da subito "Non potevamo nascondere ai nostri occhi il desiderio che avevamo, di essere l'una per l'altra"

Quando l’amore che non ha sesso e sa combattere i pregiudizi fino a superare ogni ostacolo e difficoltà, fino a fondersi in un’unica vita da vivere insieme e per sempre.

E' la bella pagina di amore di Elena Rosa 37 anni di Mirabella Eclano e Vincenza Grasso, 31 anni di San Giorgio del Sannio. Il rito di costituzione dell’unione civile, interrotto più volte dalla commozione è avvenuto nel meraviglioso scenario del Grande Hotel Biffy di Ariano Irpino. Tra i vari momenti significativi, il rito delle candele a rappresentano la luce, la rinascita, la conoscenza e la saggezza verso sentieri futuri.

Nelle loro parole solo amore e dolcezza. Quell'amore che scala le montagne e che è capace di lottare per realizzarsi. Il cardine su cui tutto ruota. La radice e l'essenza della vita.

Ne è convita di questo Vincenza profondamente commossa guardando negli occhi Elena, durante la sua promessa d'amore. "Sei diventata la mia forza, il mio mondo, il mio tutto. Da subito ci siamo scelte, da subito in primis tu, hai capito che sarei stata io quella giusta per te, quella che sarebbe diventata tua moglie. Ti prometto che mi prenderò cura di te, di noi e del nostro amore. Siamo una famiglia speciale e ti prometto che sarò la tua ancora di salvezza sempre in ogni momento di difficoltà, lo prometto anche alla tua mamma che ci veglia sempre da lassù."

Lo stesso sentimento che brilla e palpita nelle parole e negli occhi colmi di lacrime e gioia di Elena: "Oggi divento una donna, una moglie. Entrambe ci siamo scelte all'inizio con un pò di diffidenza è vero, ma non potevamo nascondere ai nostri occhi il desiderio che avevamo, di essere l'una per l'altra. Abbiamo superato dei muri che sembravano difficili da scavalcare eppure il nostro amore ci ha portato qui. Non sono perfetta, lo ammetto, ho più difetti che pregi ma sono sincera e leale e nell'amore non do spazio ad inganni ed incertezze. Sarò io, sarò me stessa e sarò semplicemente ciò che meriti. Ovvero, tutto l'amore che ho."

Oggi nell'edizione del telegiornale delle ore 14.00 sul canale 16 del digitale terrestre un ampio servizio sul lieto evento.