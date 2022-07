L'accoglienza riservata ai bimbi del Saharawi e la forza del volontariato Gioia e grande emozione al loro arrivo nella sede della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpimo

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia l'Irpinia torna ad ospitare i bambini del Saharawi.

Gioia e grande emozione al loro arrivo nella sede della pubblica assistenza Vita di Ariano Irpino dove l'accoglienza si è trasformata in una grande festa della solidarietà e del volontariato.

Un progetto che parte da lontano e che mai come quest'anno ha incontrato non poche difficoltà burocratiche. "Non è stato facile - afferma il presidente del team Vita Guglielmo Ventre - ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto lavorarci un mese e mezzo per riuscire a portarli in Italia. Mi preme ringraziare Lucia Carchia, colei che si è impegnata attivamente nelle varie procedure. Non è stato facile, lo ripeto rispetto agli altri anni, quando i passaggi erano meno complicati. Ma li abbiamo superati tutti brillantemente. Il Ministero ci ha rilasciato il nulla osta e oggi siamo qui a festeggiare, insieme a loro. E' una soddisfazione grande. Ma la cosa bella che mi emoziona profondamente l'unione tra di noi, la grande forza delle varie associazioni. Insieme si vince sempre e questo è un esempio di grande unità del volontariato."

Ed è stato subito amore e gioia tra i nuovi ospiti arrivati ad Ariano e quelli già presenti da mesi, giunti dalla martoriata Ucraina. Anche questa una bella pagina di accoglienza e integrazione tra popoli segnati dallo stesso triste destino.

"Gettare semi di pace porta, sempre, a raccogliere grandi frutti di speranza. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari e a tutte le associazioni che ci stanno aiutando e che ci hanno onorato con la loro presenza: Rothary community corps Avellino est, Croce Rossa, Associazione Michele De Gruttola, Panacea, Don Costantino con i Volontari del carcere, Panathlon Ariano Irpino, Aios, Anpas Grottaminarda, Anpas Montecalvo Protezione civile Savignano Irpino.

Il progetto di accoglienza dei bambini del Saharawi prevede prima di tutto una serie di controlli sanitari possibili grazie alla collaborazione di medici che eseguiranno le visite gratuitamente oltre a momenti ludici, di aggregazione e visite guidate.