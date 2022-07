Ariano piange la scomparsa di suor Maria Benedetta Coppini Donna di preghiera, esempio di perseveranza e fedeltà a Cristo

Dopo un lungo periodo di inabilità, dovuto a problemi di salute si è spenta ad Ariano Irpino suor Maria Benedetta Coppini. Una vera e propria istituzione religiosa nella congregazione delle suore dello spirito santo. "Ha reso la sua anima a Dio per raggiungere la comunità celeste delle consorelle che vivono già alla presenza di Gesù insieme alla serva di Dio madre Giuseppina Arcucci. Cordoglio da parte della madre generale, l'arianese Maria Paola Masuccio e da parte di tutte le consorelle.

Suor Maria Benedetta Coppini, al secolo Claudina, nacque ad Ariano Irpino il 1° ottobre 1925. Quando era bambina ebbe modo di conoscere la fondatrice, la serva di Dio, Giuseppina Arcucci, conservando di lei alcuni piccoli ricordi. Dopo aver fatto la sua prima professione religiosa il 28 ottobre 1951 ad Ariano Irpino, nelle mani della superiora generale Madre Benedetta Coppini della quale era nipote, studiò ed ottenne il diploma di istituto magistrale e scuola magistrale. Frequentò anche per corrispondenza, un corso biblico, ottenendo il relativo diploma.

Fece i voti perpetui il 16 giugno 1957. Rivestì numerosi incarichi all'interno della congregazione delle suore dello spirito santo. Insegno per alcuni anni presso la casa madre di Ariano Irpino come maestra di scuola elementare. Ricoprì il ruolo di segretaria generale della congregazione per due sessenni, durante il governo di Madre Maria Lucia Filippini, rivestì inoltre, l'incarico di superiora locale in diverse comunità: Passo Corese in provincia di Rieti, San Cesario in provincia di Roma e Ariano Irpino.

Lo scorso anno ha festeggiato i suoi 70 anni di vita religiosa presso la nostra comunità della casa madre, alla presenza di sua eccellenza monsignor Sergio Melillo. Il video allegato si riferisce proprio al lieto evento.

"Suor Maria Benedetta - afferma la madre superiora suor Marcella Vergura della congregazione delle suore dello spirito santo, istituto Pia Casa - è stata per tutte noi, donna di preghiera, esempio di perseveranza, fedeltà a Cristo e amore per la chiesa e per la nostra famiglia religiosa." La celebrazione del settimo è in programma nella basilica cattedrale, venerdì 29 luglio alle ore 18.30.