Evoluzione digitale per Air: all'autostazione di Grottaminarda le panchine smart Gli utenti potranno ricaricare telefoni o computer tramite le porte usb presenti

L'Air investe nella digitalizzazione scegliendo i prodotti di Hap Digital, azienda campana innovatrice di processi di trasformazione digitale. All'autostazione di Grottaminarda sono state installate le panchine smart che consentiranno agli utenti di poter ricaricare il telefonino o il computer attraverso le porte usb presenti. Con la funzione wireless, invece, sarà possibile ricaricare lo smartphone. Tutto rigorosamente autoalimentato grazie all’energia accumulata dai pannelli fotovoltaici installati nella struttura. Un ulteriore elemento che rende esclusivo il prodotto di Hap Digital è l’utilizzo di plastica riciclata per la seduta e lo schienale delle panchine. “Rendere le città più funzionali e innovative è il nostro obiettivo. Air è la prima azienda del mondo del trasporto in Italia che consente l'utilizzo di queste tecnologie”, si presenta così Giuseppe Razzano, Ceo di Hap Digital. “I cittadini che utilizzano il trasporto pubblico avranno la possibilità di accedere ad un servizio esclusivo. Ringraziamo Air, nella persona dell'Amministratore Anthony Acconcia, per la scelta di essere vicina, propositiva e pronta rispetto alle evoluzioni per migliorare i servizi agli utenti”.