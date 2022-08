Il covid torna ad uccidere in Irpinia: un morto al Frangipane di Ariano Una vittima al Frangipane

Il covid uccide ancora in Irpinia. E' morto al Frangipane di Ariano Irpino un anziano di Sturno, di 91 anni spirato questa mattina.

Sono 12 i pazienti positivi al Covid ricoverati al Frangipane: di cui 6 in Degenza ordinaria area Covid, 6 in sub intensiva area Covid.