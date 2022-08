Grottaminarda, riunione programmatica per riqualificare il centro storico Restyling per Rione Fratta, Castello d'Aquino e Parco Molinello

Si è tenuta oggi, mercoledì 3 agosto, presso la sede del Comune di Grottaminarda, la prima riunione programmatica tra l’Amministrazione comunale e vari esperti dell’ambito ingegneristico, architettonico ed idrogeologico.

Oggetto del confronto la riqualificazione del centro storico, nello specifico il Rione Fratta, del Castello d’Aquino e del Parco Molinello.

Il recupero del Rione Fratta, borgo medievale di eccezionale bellezza che si estende ai piedi dell’antico maniero d’Aquino e dell’adiacente Parco Molinello, assume un ruolo essenziale non solo per preservare la memoria storica della comunità di Grottaminarda ma anche e soprattutto per consentire che tali luoghi risorgano a nuova vita diventando essi stessi fulcro delle filiere di sviluppo e per il rilancio delle produzioni tipiche nel settore agroalimentare.

A breve verranno divulgate le proposte di lavoro volte alla valorizzazione di questi importanti beni storici e del Parco Molinello, per procedere in tempi celeri ad eseguire progetti esecutivi per cogliere le opportunità fornite dai fondi del PNRR ed altri fondi strategici.