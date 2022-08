Francesco Pio Castagnozzi incoronato Re come miglior teenager a Bangkok Una vittoria di prestigio non solo per Ariano ma per tutta l'Irpinia e l'Italia

Francesco Pio Castagnozzi, 19 anni di Ariano Irpino, unico rappresentante della Campania, conquista la Thailandia ottenendo la corona come miglior teenager nella categoria 15-19 a Bangkok in Thailandia al concorso internazionale Teen Star International.

Oltre al primo posto porta a casa altre 5 fasce: 1° posto nello Swim Award, 2° posto nel Best Sut, 2° posto

nel Talent Award e 2° posto nel Photogenic Award e 4° posto nel Costume Nazionale. Emozionante, per chi

ha potuto assistere in diretta sui canali social all’evento, il momento in cui a Francesco Pio gli è stata

consegnata la fascia e la corona come Re di Teen Star International.

Concorso che ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze dai 9 a 19 anni da tutto il mondo. Ogni viaggio, ogni esperienza - ci racconta Francesco Castagnozzi - non è un semplice spostamento da un luogo ad un altro, è una vera e propria esperienza di vita. Può essere breve o lungo, emozionante, noioso, ma ci lascerà sempre qualcosa.

E la mia vittoria a Bangkok - continua - non è stata il momento in cui ho sentito pronunciare la fatidica frase “The winner is….” ma è stata l’aver conosciuto nuove persone, aver avuto la possibilità di aprire la mente ad un vero e proprio scambio culturale condividendo le tradizioni di tutti i paesi del mondo che, seppur diversi, erano lì accomunati dalla voglia di ampliare i propri orizzonti.

Conoscendo ed intrecciando relazioni d’amicizia con tutti i ragazzi che hanno partecipato, da diversi paesi

del mondo, ho avuto la possibilità di un confronto con realtà differenti dalla nostra, motivo di crescita e

arricchimento culturale. Ed è questa la vera e bella vittoria che porto a casa”

Francesco Castagnozzi non è nuovo a salire sul podio. Vincitore nel 2019 del concorso The Best model of Europe e secondo posto negli anni 2018 e 2021. E’ in cantiere la sua partecipazione al concorso italiano nazionale “Il più bello d’Italia”.

Da segnalare l’uscita, a breve, del suo primo cd di cover e a breve debutterà a teatro, dopo ben due anni di

stop forzato dovuto dalla pandemia, con una nuova compagnia teatrale e un nuovo importante progetto

teatrale nazionale