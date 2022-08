La pioggia blocca nuovamente l'alzata del giglio e ora Flumeri invoca San Rocco Nulla da fare, per il secondo giorno consecutivo a vincere è stato il maltempo

Non era mai accaduto negli anni o almeno i veterani del giglio non ricordano una cosa simile. Per ben due giorni e alla stessa ora, pioggia, lampi, tuoni e vento hanno impedito l'alzata dell'obelisco in onore di San Rocco a Flumeri. Non è bastata la benedizione di don Claudio Lettieri. Dopo circa un'ora di operazioni mediante scale e un quarto di alzata, un violento temporale che in Irpinia oggi è stato devastante in molte zone ha impedito la prosecuzione dei lavori. Ed ora è proprio il caso di dire: non c'è due senza tre. La speranza è che domani possa essere finalmente innalzato. "Costi quel costi, anche sotto la pioggia, il giglio lo alzeremo e lo faremo con le nostre forze. E' l'orgoglio di noi flumeresi." L'appuntamento dunque è fissato per domani e questa volta alle 10 del mattino, sperando di essere accompagnati dal sole e dalla protezione di San Rocco.