Sedi vacanti dirigenze scolastiche: una nuova tegola si abbatte su Ariano Interpellanza urgente del consigliere comunale Marco La Carità

E' una tegola pesantissima quella che sta per abbattersi in ambito scolastico ad Ariano Irpino. A lanciare per primo l'allarme è Marco La Carità, in qualità di capogruppo dei Moderati per Ariano e consigliere comunale.

"Viste le operazioni della mobilità regionale ed interregionale dei dirigenti scolastici, la mancanza di nuove assunzioni di dirigenti scolastici in regione Campania, a fronte di diversi posti vacanti e disponibili, fatto che penalizza anche il nostro territorio, visto che ad Ariano Irpino quattro istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo “Lusi”, Istituto d’Istruzione Superiore “De Gruttola”, Istituto superiore “Ruggero II”, Liceo Classico “Parzanese” annesso Scientifico) saranno per l’a.s. 2022/23 senza dirigente scolastico per cui si dovrà ricorrere alle reggenze come da nota del direttore regionale del 9 agosto, fatto che non permette una programmazione triennale di attività formative, organizzative e di sviluppo integrato con il territorio, si chiede la convocazione urgente di un tavolo di concertazione e l’attivazione di ogni canale istituzionale con l’ufficio scolastico regionale."

L'appello di La Carità è rivolto anche la deputazione politica irpina: "Per non penalizzare la città di Ariano, quindi i giovani studenti, in un periodo di rilancio della nostra comunità che a causa della pandemia ha pagato un forte scotto anche sul piano della formazione."

Il consigliere nonchè apprezzato docente arianese, chiede anche la massima attivazione da parte dell’osservatorio sulla scuola che - afferma - "a distanza di un anno dalla sua istituzione in consiglio comunale, non è stato mai di fatto convocato per le finalità previste dallo statuto."

Consapevole dell’importanza della questione trattata, chiederà infine chiarimenti sulle attività intraprese a tal proposito nel consiglio comunale del 18 agosto.