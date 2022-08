San Mango prega per il vicesindaco Sibilia: è grave al Moscati. "Forza Teo" Il 70enne è finito in un dirupo mentre recuperava un pallone durante un match di calcetto

Per afferrare il pallone finito al di fuori dal campo di calcetto è rotolato in un dirupo. Una disavventura che lascia la comunità dei San Mango sul Calore sotto choc quella accaduta al vice sindaco Teodoro Sibilia, da 5 giorni ricoverato nel reparto di Rianimazione del Moscati di Avellino. Sibilia era presente nell’impianto sportivo per assistere come spettatore, per recuperare il pallone finito fuori campo è rimasto vittima della brutta caduta. I soccorritori del 118 sono arrivati tempestivi per prestare soccorso. Sibilia è arrivato al Moscati come codice rosso al pronto soccorso della città ospedaliera. Il giovane sindaco, Teodoro Boccuzzi è vicino ai familiari e segue l’evolversi del quadro clinico . Dal sedici agosto, giorno dell’incidente, tutti in paese pregano per la salvezza di Teodoro Sibilia.