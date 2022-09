Partito Sud Motor Expo a Calitri ed è subito adrenalina L'evento itinerante ideato e curato come sempre nei minimi dettagli da Alberto Scaperrotta

Educazione stradale, esposizione auto e moto con ricambi e accessori, raduno d'epoca auto e moto, area food con degustazioni. Sono solo alcuni dei momenti del Motor Expo 2022 in programma nel centro fiere di Calitri in Irpinia da oggi a domenica 11 settembre.

Una manifestazione dedicata al mondo dei motori a 360 gradi e alla valorizzazione del territorio. Un evento itinerante ideato e curato come sempre nei minimi dettagli da Alberto Scaperrotta. Un progetto teso a rilanciare il turismo in Irpinia sposato subito dal sindaco di Calitri Michele Di Maio: "Ringraziamo ancora una volta Alberto Scaperrotta per aver scelto questo territorio. Prevediamo numeri importanti di presenze. E' una grande opportunità per tutta l'alta irpinia. L'obiettivo è quello di far conoscere a tutti le nostre grandi potenzialità. Significativa la presenza dei giovani che rappresentano il futuro delle nostre comunità."

Motor Expo, prevede test drive Lamborghini, Ferrari, auto elettriche, show village bad boys off road, adunanza vespistica, moto club vespa leoni rossi, tappa del campionato nazionale overbass tuning sound 2022.

Anche quest'anno Sud Motor Expo vedrà come protagonista Didi Bizzarro con le sue esibizioni spettacolari. Stuntman e simulazioni di incidenti stradali.

Sud Motor Expo è un'iniziativa promossa dall'associazione "Guida la Tua Vita", il Club Scuderia Ferrari di Ariano Irpino, la delegazione Aci di Ariano Irpino e l'Aci Avellino, Benevento e Caserta.

L'associazione negli anni ha organizzato manifestazioni orientate alla sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile ed alla prevenzione degli incidenti stradali. Ha come mission lo sviluppo di una cultura orientata alla mobilità sostenibile e la creazione di un luogo d'incontro tra i soggetti operanti nel campo dell'automotive digitale.