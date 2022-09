Atripalda in festa, è arrivata Marisa Tomei. La star: Grazie. Siete meravigliosi È arrivata da poco ad Atripalda accolta da una comunità in festa la star di Hollywood

È arrivata puntualissima ad Atripalda questa mattina Marisa Tomei, star di Hollywood, pronta a conoscere le sue origini, sulle orme delle origini irpine di alcuni suoi antenati. (Foto Enrico Coppola, ndr).

Intorno alle 11 la star, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice non protagonista per il film "Mio cugino Vincenzo", è stata accolta dal sindaco Paolo Spagnuolo e da altri componenti della amministrazione. Un evento speciale per Atripalda, che ha festeggiato l'arrivo di Tomei nel centro antico. "Siete meravigliosi, grazie della calorosa accoglienza ", ha detto Tomei. Emozionatissimi il sindaco Spagnuolo e don Mauriello, che hanno ricostruito le origini atripaldesi di alcuni antenati dell'attrice americana e stamane hanno fatto gli onori di casa.

"La nota attrice, infatti, ha chiesto al sindaco Avv. Paolo Spagnuolo di approfondire le sue origini atripaldesi. Il primo cittadino, insieme all'Ufficio Anagrafe comunale, si è subito attivato per reperire gli appositi certificati anagrafici di alcuni suoi antenati. Contestualmente, è stato coinvolto anche don Fabio Mauriello, la cui presenza è stata sollecitata dalla stessa artista. Don Fabio, quindi, è riuscito a recuperare con successo un importante certificato di battesimo di un parente di Tomei.

Tomei, protagonista di tanti film di successo, tra cui l'ultima trilogia di "Spider-Man", dove ha interpretato May Parker, la zia di Peter Parker/Spider Man, ha fatto tappa Palazzo di Città dal sindaco Avv. Paolo Spagnuolo e, insieme a Don Fabio Mauriello, ed è stata accompagnata a visitare lo Specus Martyrum, per visitare le meraviglie storiche del comune irpino. Un'occasione speciale e di festa per la comunità che con affetto e calorosamente ha accolto l'attrice. Tomei ha particolarmente apprezzato la bellezza e unicità del centro storico a due passi dal fiume del comune irpino. Affabile e gentile ha salutato tanti atripaldesi accorsi per l'evento.