Atripalda accoglie la star di Hollywood Marisa Tomei L'attrice, di origini irpine, è stata ricevuta dal sindaco Spagnuolo

Stamattina la città di Atripalda ha accolto la star di Hollywood Marisa Tomei, attrice protagonista di tanti film di successo, tra cui “Mio Cugino Vincenzo” (una performance che le è valsa la vittoria del premio Oscar come Miglior attrice non protagonista) e l’ultima trilogia di Spider-Man, dove ha interpretato May Parker, la zia di Peter Parker/Spider-Man.

L’attrice, che ha voluto approfondire le sue origini atripaldesi derivanti da alcuni antenati, è stata accolta a Palazzo di Città dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, e da tanti cittadini.

«Non sono mai stata ad Atripalda, ero emozionata dall’idea di venire qui – ha dichiarato l’attrice appena giunta in città – vorrei ammirare tutte le bellezze di cui ho sentito parlare». Il sindaco Spagnuolo, affiancato da don Fabio Mauriello, ha ringraziato l’attrice per la splendida sorpresa: “Pensavamo ad uno scherzo, ed invece è tutto vero. Ti ringraziamo per questa splendida visita, sperando che sia soltanto la prima di tante».

Tomei ha ricevuto in dono i certificati di nascita e di battesimo dei suoi antenati nonché alcune pubblicazioni su Atripalda ed un piatto in ceramica realizzato dal Maestro Carmine Tranchese.

Successivamente, insieme all’interprete Fabiana Rescigno e alle volontarie della Pro Loco, è stata accompagnata a visitare lo Specus Martyrum. Qui, una troupe televisiva, ha girato delle riprese destinate al documentario americano "?????????? ???? ??????????", trasmesso sulla ??????.

Si è trattato senza dubbio di una grande occasione per incentivare, anche oltre i confini italiani, il brand “Atripalda città della cultura e del commercio”.