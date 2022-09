Lotto, Campania a segno, vinti 62.500 euro in Irpinia: ecco dove La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Avellino

La Campania torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Montella, in provincia di Avellino, è riuscito a centrare un premio da 62.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741 milioni dall'inizio dell'anno.