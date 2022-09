Avellino, si torna a scuola con troppe supplenze e pochi dirigenti Il sindacato Azione Scuola lancia l'allarme

"Un anno scolastico iniziato senza mascherine ma non senza criticità. Lavoriamo per superarle". Non nasconde le difficoltà l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini.

Ad Avellino il sindacato Azione scuola evidenzia soprattutto il problema della mancanza di dirigenti e delle troppe supplenze.

"Oggi, noi possiamo notare che, in provincia di Avellino, c'è una trascuratezza generale - spiega il segretario nazionale Bifulco - Abbiamo un vuoto nella titolarità delle scuole, ci sono dirigenti a reggenza e, di conseguenza, gli alunni si ritrovano senza una guida. Se non c'è un intervento immediato da parte di chi ha competenza per gestire questa situazione, chiaramente, avremo sempre più problemi rilevanti. Una proposta concreta è quella di far rientrare i dirigenti fuori regione attraverso la mobilità".

"Questo sarà un anno ancora più difficile rispetto agli altri perchè la questione dell'energia elettrica si ripercuoterà sulle problematiche dei Comuni rispetto alle varie situazioni scolastiche. Per questo, stiamo cercando di sensibilizzare le forze politiche" - aggiunge Giovanni Centrella segretario generale della confederazione sindacale Selp,