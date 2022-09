Maltempo, allerta e allagamenti: scuole chiuse domani in Irpinia, ecco dove Ariano e Montemiletto alcuni dei comuni dove i sindaci hanno disposto la chiusura

Maltempo, si innalza il livello di allerta meteo e i sindaci chiudono le scuole anche in Irpinia. Nelle scorse ore i sindaci di Montemiletto e Ariano Irpino e di alcuni comuni del baianese come Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone e del Vallo di Lauro (Lauro, Marzano Di Nola), e Monteforte Irpino, hanno firmato le ordinanze per chiudere le scuole di ogni ordine e grado nei propri comuni, viste le criticità e rischi annunciati dalla protezione civile per le prossime ore. Scuole aperte ad Avellino, salvo decisioni dell'ultima ora. Da stamane le criticità metereologiche hanno travolto numerosi comuni tra strade come fiumi in piena, smottamenti tombini saltati e l’allerta meteo che continuerà anche domani. scuole chiuse in molti comuni domani, dunque, e anche fino a martedì come nel caso di Caserta. I sindaci di Napoli, Ercolano, Benevento Portici e San Giorgio a Cremano hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, e la stessa misura è stata adottata anche dai sindaci di Afragola, Caivano, Cardito, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Piedimonte Matese, Santa Maria a Vico, San Nicola la Strada, Mondragone.