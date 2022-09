"RiscopriAmo Avellino" è stato un successo, Nargi: "Iniziativa che riproporremo" Sette appuntamenti alla scoperta della storia e della cultura cittadina

Grande successo per l’iniziativa “RiscopriAmo Avellino” che, partita lo scorso 9 luglio, si è conclusa nella giornata di sabato 24 settembre. Il progetto, promosso e finanziato dall’assessorato al Turismo del Comune di Avellino, ha visto la collaborazione dell’associazione Heraion ed ha coinvolto centinaia di persone che, accompagnate da guide turistiche abilitate, nel corso di sette appuntamenti, hanno svolto un viaggio alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni avellinesi.

Particolarmente apprezzato dai partecipanti il tour all’interno dei Cunicoli Longobardi, riaperti grazie all’impegno della vicesindaco e assessore al Turismo, Laura Nargi. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, i visitatori, al termine del primo e dell’ultimo tour, hanno potuto godere di uno spettacolo musicale di grande qualità, fatto di motivi jazz e celebri colonne sonore di film.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco Nargi: «Abbiamo creduto molto, fin da subito, in questo progetto perché sappiamo che Avellino è ricca di bellezze e di una storia che, purtroppo, non molti conoscono. È stato bello poter riscontrare grande interesse da parte dei cittadini e dei turisti presenti sul territorio nel periodo estivo, tant’è che ad ogni appuntamento si è registrato il tutto esaurito e in alcune occasioni siamo stati addirittura costretti a dire dei no. Visto il successo, però, abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa in futuro, coinvolgendo anche le scuole, sia della provincia di Avellino che provenienti da fuori regione, convinti che per provare a disegnare un futuro sia necessario conoscere la storia».