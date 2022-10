Un fiume rosa inonda Mercogliano e Avellino: "La prevenzione è vita" GIunta all'ottave edizione la camminata simbolo della lotta al tumore al seno

Al grido di "La prevenzione è vita" è arrivata all'ottava edizione la Camminata Rosa in Irpinia ma l'emozione e il trasporto dei partecipanti restano intatti come la prima volta.

Un fiume rosa che è partito alle 9.15 da viale san Modestino a Mercogliano per poi attraversare le strade di Avellino e concludersi nella chiesa di Rione Mazzini.

E' l'evento simbolo della prevenzione contro il tumore al seno. In prima linea le donne e gli uomini delle associazioni Amos ed Amdos con il senologo Carlo Iannace.

Tutti hanno sottolineato l'importanza di riprendere gli screening preventivi dopo due anni in cui il covid ha tenuto le donne lontane dagli ospedali.

"Dopo la pandemia, i casi di tumore alla mammella sono in aumento - spiega Iannace - Questo dato potrebbe dipendere dalla mancanza di controlli da parte delle persone che, spinti dalla paura di un contagio, hanno evitato luoghi come ospedali e poliambulatori, nonostante noi abbiamo portato avanti i percorsi di diagnosi e cura allo stesso modo in questi ultimi tre anni".

“Ora che ci stiamo incamminando verso un’opera di ristrutturazione del territorio - gli fa eco Renato Pizzuti, direttore generale dell'ospedale Moscati - queste attività saranno sempre più presenti e sempre più importanti. Noi, come Azienda Ospedaliera, facciamo la nostra parte".