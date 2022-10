Giornata dell'Osteoporosi, stop alle prenotazioni all'ospedale di Sant'Angelo Ancora possibile un controllo gratuito al Frangipane

Èstato raggiunto in poche ore il limite massimo di prenotazioni telefoniche per accedere ai controlli gratuiti promossi dall'ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, presso il P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi.

Si ringrazia per l'ampia adesione e si ricorda che è ancora possibile per i cittadini prenotare un controllo gratuito per la prevenzione dell'osteoporosi presso il P.O. di Ariano Irpino telefonando, dal lunedì al mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al numero 0825 877630.