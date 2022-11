Irpinia, scontro sulle Sagre. "Irrispettoso fare più eventi negli stessi giorni" La Festa della Castagna prolungata per il prossimo fine settimana, ma c'è la Sagra delle Sagre

Un successo il lungo autunno delle sagre in Irpinia, nonostante qualche giorno di allerta meteo. Affluenza da record anche a Montella, per la Festa della Castagna.

La Festa della Castagna a Montella continua

"Da questa mattina c'è grandissimo movimento a Montella - ha scritto ieri sul social il sindaco Rizieri Buonopane - Le strutture ricettive sono sold-out e il numero di visitatori presenti dimostra di apprezzare un programma studiato nel dettaglio per celebrare la castagna, Montella e le eccellenze agroalimentari d’Irpinia".

Il week end dall'11 al 13 novembre

Non sono mancate, però, le polemiche per il "prolungamento" dell'appuntamento di Montella. La festa della Castagna, adesso, andrà in scena in concomitanza con la XX edizione della Sagra delle Sagre. L'evento in questione è nato da un’idea di Tony Lucido e Michele Vespasiano e ha come obiettivo valorizzare e promuovere i prodotti tipici, l’enogastronomia altirpina, l’artigianato artistico e rurale, la cultura materiale e immateriale, le tradizioni culturali e popolari dell’Alta Irpinia.

La Sagra delle Sagre a Sant'Agelo dei Lombardi

Proprio Michele Vespasiano non risparmia bordate al sindaco di Montella e presidente della Provincia di Avellino: "Quando c'è stato il temporale a Montella, tutti abbiamo espresso solidarietà e vicinanza alla comunità e agli operatori economici impegnati nella sagra che, lo ricordo, è comunque durata sei giorni. Ora, però, non mi riesce proprio di tacere: trovo la decisione di fare una seconda sagra (perché di questo si tratta) negli stessi giorni della Sagra a Sant'Angelo dei Lombardi assolutamente irrispettosa nei confronti degli altri paesi e delle altre associazioni che, senza finanziamenti pubblici, ci mettono impegno e sacrificio. Rizieri Buonopane, fare il presidente della Provincia significa guardare oltre il tuo Comune".