Stroncata da un infarto muore a 59 anni: Addio a Maria Gabriella Cogliani Avellino in lutto per la morte della già presidente dei Commercialisti Irpini

Stroncata da un infarto, muore a 59 anni. Irpinia in lutto per la morte di Maria Gabriella Cogliani,già presidente dei commercialisti irpini. Nativa di Castel Baronia , in provincia di Avellino, ieri si trovava in vacanza da parenti, nella città di Tivoli, in provincia di Roma, quando il malore l’ha colta all’improvviso, non dandole scampo. Inutili i soccorsi per la dottoressa Cogliani. Attesa per i funerali, che si terranno oggi alle 15 a Castel Baronia.

"A nome di tutto l'ordine esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, per la morte di Maria Gabriella - dichiara il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Avellino, Mario Lariccia -. Oggi è un giorno di lutto e dolore per il nostro ordine, che perde una stroardinaria donna e professionista".

Maria Gabriella Cogliani, la vita e la professione

Si laurea nel 1992 in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli. Dottore commercialista iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Avellino fin dal 1993, di cui è stata anche presidente dal 2008 al 2012.

E’ stata revisore contabile in enti pubblici e privati, tra cui l’ente della Provincia di Avellino, di cui è stata presidente del collegio dei revisori dal 2009 al 2015. Specializzata in consulenza contabile, fiscale e societaria oltre che finanziaria nell’ambito del trading on-line, con proprie strategie d’investimento.

Esperienza di rilievo anche nell’ambito del contenzioso tributario, CTU in ambito civile, procedure concorsuali, custodie giudiziarie ed analisi di bilancio. Commissario di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione Dottori Commercialisti e degli esperti contabili presso l’Università del Sannio nell’anno 2011 e presso l’Università Parthenope di Napoli nell’anno 2012.