Pompieropoli, a Monteforte 500 bambini caschi rossi per un giorno I piccoli si sono cimentati nello spegnimento di un vero fuoco

Nel bellissimo borgo di San Martino a Monteforte Irpino, i Vigili del Fuoco di Avellino unitamente al personale dell'Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, durante la mattinata di oggi sono stati presenti con Pompieropoli il percorso ludico formativo per i bambini. Alla fine della mattinata i piccoli Pompieri per un giorno che si sono cimentati anche nello spegnimento di un fuoco vero, sono stati circa cinquecento, giunti non solo da Monteforte ma da tutti i comuni limitrofi. Indiscutibile il successo della manifestazione per la gioia sia dei più piccoli che hanno ricevuto un diploma di mini Pompiere, che dei loro genitori entusiasti per il divertimento dei loro piccoli.