Il pasticcio delle Ztl ad Avellino: attiva-non attiva, mamma mia che disastro Ormai è un mistero buffo, non sempre funzionano. Ma c'è il caso di via Malta che è singolare...

Allora, la mattina gli automobilisti avellinesi devono armarsi di santa pazienza. Non solo perché le corsie della metro leggera hanno di fatto drasticamente ridotto le carreggiate (al limite delle normative che regolano la circolazione stradale, ma pare che a nessuno importa) creando una paralisi del traffico irritante e paradossale (i casi di via Circumvallazione e via Colombo sono al limite dell'intelligenza umana).

I disagi per chi deve prendere l'auto in città

Ma per chi è obbligato a prendere l'auto ora deve fare i conti anche con il rebus delle Ztl. Direte voi, qual è il problema? Eh, magari si potesse avere un regolamento chiaro e preciso sul funzionamento dei dispositivi. Ieri abbiamo provato a percorrere la città nel caos del sabato sera: ztl non attiva a via Nappi, bene. Ztl attiva a via Iannaccone e via Zigarelli; bene, in un'altra traversa vicina, via Malta, Ztl non attiva. Apriti cielo. E' stato l'inferno.

Si sono infilati tutti in quello spicchio di strada creando il caos e impedendo persino ai titolari del parcheggio residenti (oltre alle persone che hanno il garage in via Malta) di poter entrare senza bestemmiare e litigare con gli altri automobilisti.

Il caos traffico ignorato dal sindaco Festa

Cosa dobbiamo aspettare ancora? Che si venga alle mani (nella migliore delle ipotesi) per far valere le proprie ragioni. Il sindaco Festa dovrebbe rispondere a queste segnalazioni. Chiarendo anche se dobbiamo rivolgerci a Chi l'ha visto? Per avere l'opportunità di vedere un vigile in carne ed ossa in strada (non in auto) che possa dirimere queste questioni.