Ariano: disposto l'abbattimento di due alberi per motivi di sicurezza a Cardito

Un tronco adagiato su una ringhiera che con il suo preso rischia di mandarla già ed un altro all'interno del cortile della scuola Mancini segnalato al comune per la sua pericolosità.
Predisposto l'intervento su altri due alberi nel piano di zona ad Ariano Irpino oltre agli altri recentemente abbattuti per motivi di sicurezza.
Sul posto stamane polizia municipale, area tecnica e protezione civile insieme alla ditta incaricata di effettuare l'intervento.
A causa della presenza di auto parcheggiate sul posto, tra cui una abbandonata da più di tre mesi l'operazione è stata momentaneamente rinviata per morivi di sicurezza.