Greci: "Guardia medica inspiegabilmente chiusa stamane, ma vi sembra normale?" Ecco che cosa è capitato ad uomo di Savignano Irpino

Guardia medica inspiegabilmente chiusa a Greci senza alcun preavviso o cartello davanti alla porta. Quello che stiamo per raccontarvi è il calvario di un giovane di Savignano Irpino, comprensibilmente indignato per l'accaduto.

Ecco il suo racconto: "Mia madre ha 95 anni e necessita della prescrizione di un farmaco urgente. Mi sono recato personalmente a Greci, unico presidio a disposizione nella Valle del Cervaro ed era chiuso questa mattina tra le 10.30 e le 11.00. Mi è stato detto dal 118 che oggi che non c'è nessuno. E la motivazione qual'è? Dove sta scritto?

Da qui mi sono spostato ad Ariano Irpino dove il personale sanitario era in quel momento fuori per una visita ma almeno è stato lasciato un biglietto all'ingresso che motivava l'assenza. Dopo circa un'ora e mezza mi sono visto costretto a fare ritorno a casa senza aver risolto il problema di mia madre.

E' davvero assurdo e inconcepibile ciò che è accaduto. Ma vi sembra normale? Qualcuno dovrà dare una spiegazione su questo disservizio".