Ariano: perdite d'acqua a Cerreto e Stratola

Acqua che si disperde nella cunetta lungo la strada provinciale 11 che da rione Martiri porta allo scalo ferroviario ad Ariano Irpino. Più di una perdita all'altezza del bivio che porta a Vallone di Valle zona Cerreto.
Un problema ci fa notare un cittadino, che persiste già da tempo senza alcun intervento risolutivo.
Stessa sorte in località Stratola. Anche in questo caso l'acqua fuoriesce su uno dei due lato della strada
Perdite che soprattutto in questi periodi freddi dell'anno, con le gelate notturno, rischiano di provocare disagi e pericoli notevoli per gli automobilisti.