Grottaminarda: un albero contro la violenza sulle donne Scarpe, rose e nastri rossi per uno dei 40 abeti lungo il corso

Scarpe, rose e nastri rossi per uno dei 40 alberi di Natale posizionati lungo il Corso di Grottaminarda. Cittadini, negozianti, gruppi di bambini, ciascuno, spontaneamente, ne ha addobbato uno per rendere ancor di più l'atmosfera natalizia.

Ma c'è un Albero in particolare che vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che purtroppo non si ferma neanche durante le feste, anzi peggiora tra le mura domestiche.

A realizzarlo a nome dell'intera amministrazione guidata da Marcantonio Spera, l'assessore alle politiche sociali del comune di Grottaminarda Marisa Graziano:

"Mentre la maggior parte di noi vive la serenità delle feste in famiglia, ci sono molte donne che soffrono di più in questo periodo perchè la violenza domestica aumenta proprio durante le feste. Alcune dinamiche di coppia o familiari già fragili e a rischio, peggiorano, i conflitti si amplificano.

In questo Natale il mio pensiero e quello dell'amministrazione comunale è andato a queste donne. A loro ricordo che il centro antiviolenza "Ananke" del Piano Sociale A1 è sempre attivo, anche nei giorni di festa, questo il numero verde 800589625 e poi c'è il numero nazionale antiviolenza 1522. Se vi sentite sopraffatte o in pericolo - conclude Marisa Graziano - chiamate!".