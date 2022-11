Violenza sulle donne, Nargi: "Teniamo alta l’attenzione" Buona partecipazione alla manifestazione promossa dal Coni

Successo per la manifestazione contro la violenza sulle donne che si è svolta questa mattina nei pressi della Villa Comunale di Avellino, lungo corso Vittorio Emanuele. Promossa da Coni e FSN-DSA-AB-EDPS, con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Mercogliano, ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini di ogni fascia d’età.

«Bisogna tenere alta l’attenzione su questo odioso e grave fenomeno-afferma la vicesindaco di Avellino, Laura Nargi- perché sono troppe le donne quotidianamente vittime di violenza. La manifestazione di questa mattina, a mio avviso, è stata particolarmente importante perché ha messo al centro le tecniche di difesa personale che rappresentano il primo passo per evitare che si consumino aggressioni e intimidazioni. La grande partecipazione degli avellinesi -aggiunge- mi fa ben sperare, perché vuol dire che si tratta di un tema che non lascia indifferenti e a tal proposito voglio ringraziare il presidente del Coni, Giuseppe Saviano, e Francesco Rodia per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento».