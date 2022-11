Covid, muore anziana di Avellino: 14 casi coronavirus al Moscati Il virus corre veloce in Irpinia. Dati in rialzo, allerta nel capoluogo

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 14 pazienti.

Dall’8 novembre a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, è deceduta una paziente di 87 anni di Avellino. Dal capoluogo alla provincia i dati Covid del contagio sono in rialzo. I vertici dell'ASL invitano la popolazione a vaccinarsi. Centri Covid in attività per consentire a tutti di completare il ciclo e di fare la quarta dose per quanti è previsto.