Scuola Dante Alighieri, dopo 10 anni finalmente si affida la gara La ricostruzione durerà tre anni e avrà un costo di 17 milioni

Dopo dieci anni arriva la svolta per la scuola media Dante Alighieri di Avellino che ha visto formarsi tante generazioni di studenti. Chiusa per inagibilità, ora finelmente il Comune ha bandito la gara d’appalto pari a 17 milioni di euro. Per il 31 dicembre l’appalto va aggiudicato e i lavor cominciano con l'inizio del 2023.

E' dal 2019 che si attende che il progetto esecutivo, redatto sotto il commissario Priolo dallo studio Rossi-Prodi di Firenze, decollasse. Ora si calcolano circa 3 anni di lavori. Il Campus di via Piave cambierà il volto di tutta la zona, il progetto prevede un unico complesso edificatorio con nuove strutture sportive, un auditorium una piazza al centro per l’accoglienza delle famiglie e i momenti di pausa e dei ragazzi e tanto verde attrezzato con due parcheggi a servizio della scuola e dei cittadini.