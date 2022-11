Traffico impazzito in città. E la Metro leggera ancora non è partita... Paralisi totale tra via Tedesco e via Circumvallazione. Dal comune nessun segnale sulla mobilità

Allora, sindaco, vogliamo dare qualche chiarimento sul caos traffico in città?

Stavolta lasciamo da parte la beffarda situazione delle Ztl (poi spiega lei a chi ha preso le multe perché e come il dispositivo era semmai spento, ma ci ritorneremo sul caso e non molleremo), anche perché un nostro lettore ci ha inviato una foto dall'auto mentre cercava di percorrere via Tedesco completamente paralizzata, in entrambe le direzioni, sia verso Avellino che verso Atripalda.

Un imbuto infernale, provocato in parte nei pressi del Conservatorio dalla disinvolta carreggiata drasticamente ridotta (fino al limite del codice stradale) per consentire di realizzare la corsia unica della metro (?) leggera.

Ovviamente il nostro lettore ci segnala che nel caos generale non ha visto nemmeno un vigile (eppure la caserma è a due passi...). Ora non stiamo qui a ricordare che Avellino è tra le città più inquinate d'Europa, che sui parcheggi la sua amministrazione non ha compiuto nessun passo in avanti, che il tunnel (se mai potesse servire per snellire il traffico), è ancora chiuso, che la gestione della mobilità in città non ha avuto nessuna attenzione dalla sua giunta (ma c'è qualcuno che se ne occupa? Boh). Potremmo continuare ancora.

Per farla sentire più tranquillo aggiungiamo anche che in tutto questo caos l'opposizione dorme, si è come liquefatta. Ecco, lei sembra almeno più sveglio. Diamoci allora una mossa, non crede?