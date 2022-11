Salute e stili di vita: altro importante riconoscimento per il prof Masucci Il professionista irpino parteciperà il prossimo 28 e 29 Novembre ad un confronto internazionale

Altro importante riconoscimento professionale per il Prof. Armando Masucci, che il prossimo 28 e 29 Novembre parteciperà al 2nd Global Summit on European Healthcare & Hospital Management che si terrà in Virtual Conference e che avrà quale tema "Recenti progressi, innovazioni nella gestione sanitaria e ospedaliera: impatto sullo stile di vita e sulla salute".

La Conferenza riunisce esperti mondiali di gestione sanitaria ed ospedaliera e vedrà confrontarsi professionisti sanitari, infermieristici e giovani ricercatori di diversi paesi che discuteranno, condivideranno ed esploreranno gli sforzi di ricerca all'avanguardia utilizzati per il miglioramento delle condizioni di salute dell’umanità e l’ottimizzazione della gestione sanitaria e ospedaliera.

Masucci sarà relatore al congresso di Dubai

Il Professore Armando Masucci ha già ricevuto l’invito ufficiale a partecipare in qualità di relatore anche alla Terza Conferenza internazionale sulla Salute pubblica e l’Emergenza Covid-19 che si terrà a Dubai il prossimo 27 e 28 Marzo 2023 nonché al Nursing Congress 2023 che si svolgerà a Parigi il 21 e 22 Giugno.

Due appuntamenti di particolare rilievo che riuniscono l'assistenza sanitaria fisica e pubblica, nonché professionisti dell’assistenza infermieristica di oltre 50 Paesi che si confronteranno sui migliori progressi scientifici e di ricerca realizzati dall'intera comunità sanitaria e di pubblica assistenza.

Un'intensa attività di ricerca alla base del riconoscimento per Masucci

Gli inviti a questi importanti eventi originano dall’intensa attività di ricerca che il Prof. Armando Masucci, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione presso A.O.R.N. Moscati di Avellino, ha portato avanti negli anni dal 2018 ad oggi, attraverso la pubblicazione sul journal Business and Management dell’articolo scientifico “Reflections and Health Management from a System Prespective: a Reinterpretetion of the Italian National Health System”.

In questo lavoro l’autore ha sintetizzato come si può perseguire il benessere della salute pubblica nel contesto organizzativo della prevenzione del sistema sanitario nazionale italiano. Masucci inoltre ha anche condotto uno studio internazionale “The Role of New Technologie In Value Co- Creation Process: Healthcare Management and be National Health System as a Systemal Sevices” pubblicato sulla rivista mondiale “Journal of Service Science and Management”.

Lavoro questo che ha ricevuto numerosissime citazioni tanto da proiettare il Prof. Masucci nel panorama scientifico mondiale per una ricerca innovativa in cui viene indicata la modalità attraverso la quale la tecnologia influenza l’emergenza di fenomeni di co-creazione di valore all’interno dei diversi Sistema Sanitari.