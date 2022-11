Festa dell'albero: un weekend green con Legambiente e nuove piantumazioni Appuntamenti da sabato a lunedì tra Avellino, Atripalda e Contrada

Anche quest’anno torna la Festa dell’Albero, l’iniziativa di Legambiente per la tutela del patrimonio arboreo e la riqualificazione degli spazi verdi urbani.

Grande entusiasmo per i volontari del circolo Legambiente Avellino – l’Alveare, che saranno impegnati in diverse piantumazioni di alberelli sul territorio irpino. Un gesto concreto contro l’inquinamento, di cui la nostra provincia detiene un triste primato. Gli alberi infatti, ci aiutano a combattere la crisi climatica perché assorbono anidride carbonica e la trasformano in ossigeno.

Il primo appuntamento è per sabato 19 dalle ore 11:00 ad Atripalda. L’Amministrazione Comunale insieme dell’Istituto Comprensivo, aderiranno all’iniziativa del circolo Legambiente Avellino, piantando cinque alberelli in Villa Don Giuseppe Diana.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 16:00, sarà il Gruppo Scout Atripalda 1 Agesci a scendere in campo con una piantumazione presso Rampa San Pasquale ad Atripalda.

Domenica 20 alle ore 11:00 appuntamento a Contrada con l’associazione Nuova Dimensione al Parco dell’Orsetto in Via Toppa.

Dalle ore 17:00 l’appuntamento è in Villa Comunale di Via Colombo ad Avellino con L’Angolo delle Storie. Sarà l’occasione per piantare un albero e viaggiare nei racconti di Consiglia Aquino, da sempre al fianco di Legambiente Avellino e i piccoli della nostra comunità. A seguire Apericlima plasticfree presso il bar InCorso.

Lunedì 21 dalle 10:30 saranno gli alunni e gli insegnanti del 5° Circolo didattico “G. Palatucci” – Scuola dell’infanzia Rione Parco, Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta a prendersi cura degli spazi verdi della loro scuola.

Per coloro i quali non potranno partecipare alle iniziative, l’invito è di piantare un seme o una piantina e taggare le pagine ufficiali di Legambiente e Legambiente Avellino – l’Alveare.