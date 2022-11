Avellino in lutto: è morta Silvana Ianuario. "Addio forte guerriera" Domani i funerali alle ore 15 a Santa Paolina. Il cordoglio del mondo dell'associazionismo

Avellino in lutto per la morte della dottoressa Silvana Ianuario. Presidente dell’Amdos Avellino, Silvana Ianuario lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti. Silvana era la Moglie di Peppino Silvestri, presidente dell'Unpli di Avellino, si è spenta dopo lunghi anni di battaglia contro un male incurabile. "Ora riposa in pace e proteggici da lassù". Uno dei tanti post che corrono sul social a memoria della dottoressa, sempre presente nella lotta e campagne di prevenzione del tumore al seno. Nei suoi lunghi anni di impegno nei screening gratuiti del tumore, Silvana è sempre stata presente al fianco del senologo Carlo Iannace. Alla guida dell'Amdos di Avellino ha realizzato preziose iniziative a sostegno delle donne malate, fornendo sempre informazioni, aiuto e soprattutto vicinanza concreta alle donne. Forte, tenace è stato esempio esimbolo della lotta al cancro. Sempre autorevole, ha guidato la sezione di Avellino per anni, impegnandosi fortemente perchè tante donne potessero sottoporsi a preziosi screening gratuiti. Campagne itineranti delle guerriere in rosa, che in questi anni hanno salvato vite e fornito speranze. Oggi è un giorno triste per tutto il mondo dell'associazionismo dell'Amdos, Amos, Donne in Rosa, che piangono l'amica, la donna, la compagna di lunghe battaglie contro il cancro.

"La Cgil Avellino esprime sincere condoglianze al compagno Fiorentino Lieto riferimento provinciale del Sunia Cgil e Federconsumatori Avellino; per la scomparsa della cara cognata d.ssa Silvana Ianuario a lui e a tutti familiari le nostre sincere condoglianze e vicinanza, che Riposi In Pace

I funerali domani alle 15.00 a Santa Paolina".