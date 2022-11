Natale ad Avellino, riecco la Ztl al Centro Storico: ed è subito protesta Cipriano: "Quella di Festa un'amministrazione "spritz" ma in questo momento è davvero fuori luogo":

Un provvedimento che ancora deve essere ufficializzato ma che fa già discutere. Parliamo della ztl al Centro Storico di Avellino, in occasione delle festività natalizie.

I residenti del cuore antico della città sono già spaventati e allarmati. Il ricordo delle notti insonni della scorsa estate è ancora troppo vivo per non palesare malumori e perplessità.

L’ avvocato degli abitanti Rita Cesta evidenzia come anche in questa occasione non ci sia stato confronto da parte dell’amministrazione comunale. “Rieccoci con le solite decisioni calate dall’alto. Ribadiamo che noi non siamo contro la movida ma il centro storico non può diventare un continuo brindisi a cielo aperto”.

Anche l’opposizione consiliare incalza. “Un provvedimento che non condividiamo – tuona il leader della minoranza Luca Cipriano – Già in estate abbiamo assistito a serate in cui i residenti erano ostaggio della movida incontrollata. Questa è un’amministrazione “spritz” che vive di annunci. Non si comprende la necessità di una chiusura per tutta la settimana, siamo di fronte alla solita improvvisazione. Al massimo la si tenga contenuta nei fine settimana per non arrecare troppi disagi”.