"Oggi è un giorno triste: addio Silvana, continueremo a lottare nel tuo nome" Il ricordo di Carlo Iannace e delle volontarie dell'Amos, Amdos e Donne in Rosa della presidente

Si terranno questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Paolina, alle 15,30 i funerali di Silvana Ianuario, presidente dell’Amdos Avellino, simbolo del volontariato militante, nella lotta al cancro al seno. La dottoressa Ianuario è morta ieri stroncata da un male incurabile, dopo lunghi anni di battaglia.

Silvana, alla guida della sezione di Avellino dell’Amos, ha lottato fino all’ultimo per la prevenzione. “Oggi è un giorno tristissimo - spiega il dottore Iannace -. Nonostante tutto ha sempre combattuto . Tutto il mondo dell’associazionismo oggi piange l’amica, la donna, la combattente. L’impegno sarà sempre quello di ricordarla, con azioni concrete nella promozione delle prevenzione. Cammineremo sempre nel suo nome. Due anni fa fu lei a tagliare il nastro della camminata rosa. Ha sempre marciato, anche dolorato e in sedia a rotelle, è stata una soldatessa della prevenzione sempre pronta ad aiutare sostenere, altre donne che come lei si sono ammalate”.

Mirella Zerlenga, componente Amdos Avellino commenta: ha sofferto tantissimo e non si è mai risparmiata nelle campagne di prevenzione. Siamo addolorate per come e quanto la bestia terribile si è accanita contro di lei.

"L'altra notte è venuta meno la dott.ssa Silvana Ianuario, amata moglie di Giuseppe Silvestri, Presidente Provinciale UNPLI Avellino.

Una splendida figura di donna, medico, professionista stimata, compagna di una vita del nostro caro amico Giuseppe, con il quale ha condiviso tanto impegno nel campo della promozione umana, della solidarietà, pervasa sempre da forte senso umanitario e di giustizia sociale. Tante sono state le occasioni in cui la dott.ssa Silvana ha condiviso con noi, con il mondo delle Pro Loco e l’UNPLI iniziative, incontri, manifestazioni varie; sempre ci ha regalato la sua amicizia e cordialità, accompagnando ogni gesto ogni contatto, con il sorriso della benevolenza e della bontà d'animo.

Impegnata e protagonista di AMDOS a livello provinciale, ha speso energie e passione nella promozione della prevenzione.

Ci farà compagnia questo ricordo della sua testimonianza.

Voglio far giungere all'amico Giuseppe il nostro sincero e commosso affetto, la vicinanza del mondo delle Pro Loco e dell'UNPLI Campania". Così il Presidente Unpli Campania, Tony Lucido.

Il rito funebre sarà celebrato oggi 21 novembre alle ore 15,30 nella Chiesa Madre di Santa Paolina, paese di origine della famiglia Silvestri-Ianuario.