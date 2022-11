Allerta meteo, scuole chiuse ad Avellino domani: il sindaco firma l'ordinanza È allerta meteo arancione: Anche in provincia altri sindaci decidono la chiusura

Allerta meteo e scuole chiuse anche ad Avellino, come negli altri 4 capoluoghi campani. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha firmato l'ordinanza e la decisione e chiusura,oltre che di parchi e campo Coni, anche delle scuole di ogni ordine e grado, per l'avviso di allerta meteo, con criticità arancione, previsto per domani. La firma dell'ordinanza c'è stata pochi minuti fa. Un provvedimento che segue quelli adottati da molti comuni campani, in virtù della prevenzione di ogni rischio. In virtù dell'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, a partire dalla mezzanotte di martedì 22 novembre 2022 e in vigore fino alle 23:59 del suddetto giorno, i comuni irpini corrono ai ripari, disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. anche i sindaci di Lauro,Monteforte, Montoro e Forino hanno chiuso le scuole.