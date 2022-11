Metro ad Avellino, si parte a dicembre. "Buchi neri": tutto rinviato Incontro a Napoli: la Regione non vuole più aspettare per le messa in esercizio dei bus elettrici

Svolta rimandata sui "buchi neri" di Avellino, le ferite quarantennali del terremoto. Va deserta in prima convocazione l'assise che doveva dare il via libera all'acquisizione da parte del Comune dei primi 5 edifici, abbandonati dal sisma dell'80, lungo via Tedesco e corso Umberto.

Presenti solo i consiglieri Cesa Giordano e Iandolo che sottolinea come questa della prima convocazione deserta sia diventata una spiacevole abitudine della maggioranza, non più così granitica come il sindaco vuol far credere.

Poco male invece per l'assessore Buondonno. "Se non oggi l'acquisizione arriverà tra una settimana e dopo 42 anni segneremo una svolta urbanistica nel rispetto delle funzioni storiche e del piano urbanistico e di riqualificazione dell'area est.

La metro: ora si deve accelerare

Intanto sul fronte della viabilità c'è una novità importante. All'esito di un incontro a napoli il sindaco festa dovrà accelerare per l'entrata in servizio della metro leggera. Se non si tratta di un aut aut dalla regione poco ci manca.

A giorni si dovrà partire con la settimana di preesercizio dopodiche a dicembre non dovranno esserci più ostacoli alla mesa in servizio dei filobus per un opera che suscità polemiche e malumori prima ancora di essere inaugurata