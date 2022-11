Monteforte, la parrocchia partecipa alla Giornata contro la violenza sulle donne Una serata tra musica e teatro voluta da don Fabio Mauriello

La parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Nicola di Bari partecipa alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Per iniziativa del parroco, don Fabio Mauriello, da poco giunto nel paese irpino grazie alla recente nomina a guida della parrocchia, la Chiesa di San Nicola di Bari, in piazza Umberto I, ospiterà il 25 novembre alle 20,00 un evento pensato per partecipare alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Quella di Marinella è una storia vera… - tributo a Fabrizio De André, sarà una riflessione in musica con Le Nuvole in concerto, messa in scena dalla Compagnia teatrale Tragicamente Comici di Maurizio Merolla. A dare voce alle riflessioni saranno: Monica Piantedosi, Elisa Carbone, Rossella Manna, Rita Aurigemma e Luciana Vitale.

La serata ha lo scopo di sollecitare la sensibilità della comunità parrocchiale a condividere un sincero impegno al contrasto alla violenza sulla donna e a tutte le forme di prevaricazione sull’altro. Intorno ai temi quotidiani il Vangelo realizza il proprio annuncio e, con questo spirito, dobbiamo sentirci chiamati in causa per fare la nostra parte. Ascolto, accoglienza, crescita personale e comunitaria impediranno, in questo modo, che Marinella sia ancora abbandonata al suo triste destino.