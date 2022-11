Mercogliano, vento sradica la copertura della scuola: situazione sotto controllo Intanto ad Avellino allagamenti a Via Tuoro (il video) e a Quattrograne

Maltempo e allagamenti, in Irpinia resta l'allerta arancione anche per le prossime ore. Si monitora il livello di innalzamento del fiume Sabato, Monteforte e Celzi di Forino sono le sorvegliate speciali. A Mercogliano, in provincia di Avellino, dove il forte vento ha divelto la copertura in lamiera di una scuola elementare. Il plesso interessato è quello della frazione Torelli, alle porte di Avellino. I bambini si trovavano all'interno delle classi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, che aveva deciso di non emettere l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. "Sto facendo il giro delle scuole. -spiega il sindaco D'Alessio che è sul posto per verificare lo stato degli edifici -. Come sindaco non avevo predisposto le chiusure in virtù dell'evolversi del quadro meteo. Una condizione di pioggia come quella che nei nostri territori si verifica molto spesso. Avevamo valutato anche con l'osservatorio di Montevergine le condizioni di pioggia ordinaria . Siamo sempre noi sindaci delegati . Sono qui nella scuola di Torelli e voglio rasiscurare tutti su quanto accaduto: I bambini stanno bene in nottata si è verificato il distacco di una piccola lamiera. In qualità di sindaco ho subito avvertito i vigili. Capisco le apprensioni genitori ma la situazione è completamente sotto controllo".

Le raffiche di vento a 110 km all'ora

Intanto il territorio è battuto da raffiche di vento sino a 100-110 km/h che stanno interessando la provincia di Avellino, provocando gravi disagi e pericoli per la caduta di rami e di alberi. "Ad Avellino città la velocità del vento ha raggiunto un picco di 105 km/h. i quantitativi di pioggia, nel capoluogo, sfiorano i 100 mm", rende noto l'osservatorio Meteo di Montevergine. Sempre ad Avellino criticità si stanno registrando anche per le forti piogge: allagamenti di strade, garage e cantine.

Ponte della Ferriera allagato

Disagi alla circolazione per l'allagamento del Ponte della Ferriera nel centro della città e nei collegamenti con i quartieri periferici, soprattutto in Contrada Quattrograna. Allagamenti anche a via Tuoro Cappuccini. Un pino è stato abbattuto dal vento in via Brigata ed è caduto sui fili della metropolitana leggera, non entrata ancora in esercizio.