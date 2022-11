Emergenza case ad Avellino, Festa annuncia: "Presto 100 nuovi alloggi in città" E sulla querelle dell'ex Moscati: "L'azienda riconosca che l'area è di proprietà comunale"

Alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del sisma del 1980 il Comune di Avellino annuncia 100 nuovi alloggi in città.

E' il sindaco Festa a rilanciare il tema dell'emergenza abitativa ma "presto – dichiara - arriverà una boccata d'ossigeno importante. Il tempo di sbloccare i cantieri in città e si daranno risposte a chi abita ancora nei prefabbricati pesanti".

"Il tema dell'emergenza abitativa è sotto gli occhi di tutti. Via Amatucci, via De Napoli, via Visconti, solo per fare alcuni esempi, sono cantieri che finalmente stiamo portando a compimento; nonostante le tante difficoltà. Stiamo completando tutti i cantieri, iniziati una ventina di anni fa. Vogliamo consegnare almeno cento alloggi ma puntiamo anche a un numero superiore”.

Festa, a margine della conferenza stampa per annunciare l'accoglienza in città a due famiglie afghane è tornato anche sulle vicende che riguardano l'ex Maffucci e l'ex Moscati:

“Noi abbiamo sempre detto che, da parte nostra, c’è la massima disponibilità a dialogare. Ovviamente se qualcuno vuole costruire qualcosa su un suolo comunale deve chiedere la disponibilità del suolo al Comune, non si può fare su suolo altrui. Da parte del Comune c’è solo la volontà di sostenere l’idea. A patto che, chiaramente, sia il Moscati a riconoscere che l’area è di proprietà comunale”.