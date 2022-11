Risiko trasferimenti, Festa: "Il Comune tornerà a Palazzo De Peruta" Il primo cittadino categorico: "A prescindere dalla risposta della Provincia su Caserma Litto"

Sul risiko dei trasferimenti degli uffici comunali il sindaco di Avellino Gianluca Festa non vuol sentire ragioni e prosegue nella sua strada di riportare il comune a Palazzo De Peruta, attuale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Parallelamente. c'è l'ipotesi per gli avvocati di traslocare nella vicina caserma litto lungo corso vittorio Emanuele ma la Provincia, proprietaria dell'immobile, sull'argomento nicchia e non si è ancora espressa.

Festa, a margine delle commemorazione in ricordo delle vittime del terremoto dell'80, è stato chiaro. “A prescindere da quale sarà la risposta di palazzo Caracciolo io vado avanti. Abbiamo la volontà di trovare soluzioni - ben venga se esiste qualcuno che voglia aiutarci. Intanto aspettiamo la risposta della Provincia. La volontà di tornare al De Peruta e di eseguire dei lavori di rifacimento, derivata dall'esigenza di mettere a posto la struttura, non deve rappresentare un totem per nessuno. Per noi significa ritornare a casa".

E sull'ipotesi di trasferimento del Giudice di Pace a Caserma Litto aggiunge: "So che la Provincia ha anche effettuato delle prove di sismicità e vulnerabilità per comprendere se ci fossero le condizioni per il trasferimento alla Litto. Se la risposta fosse negativa, noi andremo avanti comunque perchè il De Peruta ha bisogno dei lavori di riqualificazione e dove campeggia la scritta 'Municipio' non può che albergare il Comune di Avellino".