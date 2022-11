Cancro al seno e prevenzione con Iannace: ordine dei commercialisti in campo Il presidente Lariccia: nella nostra sede screening e controlli

Ritorna la prevenzione in rosa targata The power of Pink, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino.

Il prossimo 26 novembre, dalle ore 9 alle ore 13.30, il dottor Iannace e il dottor Amaturo, effettueranno visite gratuite di prevenzione del tumore al seno alle professioniste donne iscritte all’Ordine dei Commercialisti di Avellino. Il presidente Mario Lariccia: “Per le visite metteremo a disposizione la nostra sede, la casa di tutti gli iscritti. Segno della volontà di aprire la sede dell’Ordine al territorio e di esprimere la nostra vicinanza agli iscritti, comunicando l’impegno della prevenzione. Ringraziamo il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Avellino, le associazioni The Power of Pink, Amos Valle del Sabato, Amdos Forino, Amdos Avellino, Amos

Partenio, Amdos Alta Irpinia, i dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo”. Per informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 0825-33444. Per prenotazioni inviare una e-mail al seguente indirizzo: cpo@commercialisti.av.it