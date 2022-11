Caos lavori sulla Variante: "Avellino peggio del Gran Raccordo Anulare" Pesanti disagi sul traffico per entrare in città

In merito alla rimodulazione orari lavori su Variante 7bis e via San Tommaso l'associazione "Insieme per Avellino e l'Irpinia" segnala che sta ricevendo diverse segnalazioni di cittadini arrabbiati a causa dei disagi dovuti ai lavori di asfalto lungo la Variante 7bis e per la rete internet a via San Tommaso, di competenza rispettivamente dell'ANAS/Provincia e del Comune di Avellino.

"I tempi di percorrenza dovuti a questi lavori, sui quali non si discute la necessità, sono incredibilmente alti, tanto è vero che già dall'immediato hinterland (Atripalda ecc.) per spostarsi o verso il capoluogo o Mercogliano/Monteforte Irpino parliamo di 50 minuti/1 ora, e conseguenti disagi per chi va a lavorare o a scuola in particolare.

Pertanto, si chiede :

- di rivedere gli orari di suddetti lavori, visto che interessano principalmente le prime ore del mattino con l'arrivo o il passaggio verso Avellino di migliaia di veicoli

- di posticiparli eventualmente in periodi dell'anno climaticamente migliori, trovandoci alle porte dell'inverno e soprattutto del periodo natalizio"