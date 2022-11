Bonavitacola a Montoro al "Premio due Principati": le eccellenze della Campania Il vicegovernatore interverrà insieme all'assessore regionale all'agricoltura Caputo

Non solo grandi premiati ma anche un parterre di ospiti di istituzionali di rilevante profilo interverranno domani, venerdì 25 novembre alle ore 18.00 all’edizione 2022 del “PREMIO DUE PRINCIPATI”, organizzato dall’Associazione CAMPANIA SUD-OVEST.

La cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti vedrà infatti intervenire tra gli altri: Il vice governatore della Regione Campania Fulvio Bonavitacola; l'assessore regionale all' Agricoltura Nicola Caputo; il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Avellino Rizieri Buonopane; il sindaco del comune di Montoro Girolamo Giaquinto; il presidente del consorzio di bonifica Agro Nocerino Sarnese Mario Rosario D’Angelo; il giornalista Rai Rino Genovese; il presidente vicario della Federazione Italiana Cuochi Pietro Roberto Montone e il presidente dell’Unione Cuochi Campani Luigi Vitiello.

A presentare l’evento nel salone principale di palazzo Macchiarelli sarà il giornalista Amedeo Picariello mentre la Madrina e Enza Ruggero presidente di School Movie Cinedu'.

L'Associazione ha avuto per questa edizione molto suggestiva la fattiva collaborazione del comune di Montoro, dell'azienda Rafael e del gruppo P.R.T. srl, nonché della Federazione Italiana Cuochi, dell'Unione Regionale Cuochi Campani, del bar Havana, dell’ Isola che c'è e dello Studio Ecotime. Ricordiamo i personaggi campani che ritireranno il premio dalle mani dei soci dell’Associazione “Campania Sud-Overt, presieduta da Enzo Pecoraro:

per la sezione Arte il premio viene conferito al Maestro Milot vincitore anche del Premio Arte Roma; per la sezione Enogastronomia a Vincenzo Borrelli, direttore generale del gruppo Sire Ricevimenti, nonché Vice Presidente nazionale di Assoeventi di Confindustria; per la sezione Giornalismo il premio è stato conferito al giornalista Pierluigi Melillo, direttore di TV Otto Channel; per la sezione Legalità ad Antonio F. Caputo, generale Guardia di Finanza in riserva nonchè Presidente ASMEL Consortile; per la sezione Cultura a Tiziana D’Angelo Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia; per la sezione Sviluppo a Maria Tortoriello direttrice Coldiretti Avellino; per la sezione Medicina a Carlo Iannace, primario della Best Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino; sezione Imprenditoria a Martina Oliviero titolare dell’azienda Oliviero Dolciaria e per la sezione Ambiente ad Enzo De Luca presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti.