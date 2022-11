Centro di giustizia riparativa, ad Avellino arriva Agnese Moro Lunedì la presentazione nella sala Grasso

La Provincia di Avellino e il Garante provinciale delle persone private della libertà personale, il Centro Giustizia Minorile per la Campania, l’Ufficio Esecuzione Penale di Avellino e la Caritas diocesana hanno istituito il Centro di Giustizia riparativa – mediazione e di aiuto alle vittime di reato denominato il “Lampione della cantonata”. Il Centro è allocato al piano terra della caserma “Litto” in Corso Vittorio Emanuele di Avellino. La funzione peculiare di questo nuovo servizio è mediare sul piano di un percorso di consapevolezza comune l’incontro tra il reo e la vittima di reato; percorso che vedrà la presenza delle figure professionali di accompagnamento di ogni singola realtà istituzionale. "Il percorso va sotto il nome di “Giustizia Riparativa”, la cui finalità è aprire nuovi orizzonti di dialogo e di lettura della dimensione penale, favorendo la stessa a nuovi approcci di mediazione. Non a caso il giorno 28 novembre alle ore 9,30 Presso la Sala Grasso del Palazzo della Provincia di Avellino sarà presente Agnese Moro (figlia dello statista Aldo Moro) e il Prof. Girolamo Daraio (docente Unisa). Si invita la cittadinanza a partecipare". Spiega Carlo Mele, (nella foto, ndr)